Eşiyle kavga edip, kendi boğazına bıçak sapladı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, eşi Yasin B. ile kavga eden Handan B. (22), mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına sapladı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin ile Handan B. çifti, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada, mutfağa giden 1 çocuk annesi Handan B., eline aldığı bıçağı boğazına sapladı. Yasin B.'nin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Handan B.'ye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Handan B., tedaviye alındı. Yasin B. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Evde de araştırma yapan polis, incelenmek üzere olayda kullanılan bıçağı aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.