Eşiyle tartışan muhtar kendini vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, Esentepe Mahallesi Muhtarı emekli polis Necati Ç., iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra şakağına dayadığı tabancasını ateşledi. Ağır yaralanan muhtar tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis olan Esentepe Mahallesi Muhtarı Necati Ç., iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra bir anlık kızgınlıkla tabancasını şakağına dayayarak ateşledi. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Necati Ç.'ye sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Necati Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis evde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.
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