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Eşiyle tartışıp, intihar edeceğini söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

BOLU’da, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışıp, intihar edeceğini söyleyen A.Ç.'yi polis ikna etti.

Eşiyle tartışıp, intihar edeceğini söyledi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışıp, intihar edeceğini söyleyen A.Ç.'yi polis ikna etti.
Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak’ta oturan A.Ç., saat 16.30 sıralarında, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştı. Alkollü olduğu iddia edilen A.Ç., eşini evden zorla çıkarıp, kendisini iple asarak canına kıyacağını söyledi. Evden çıkan kadın durumu, polis ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek yaklaşık yarım saatlik çaba sonucunda A.Ç.’yi ikna ederek evden çıkardı. A.Ç., 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

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Eşiyle tartışıp, intihar edeceğini söyledi

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