Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Ulusoy gözaltına alındı

Ankara Garı önünde yaşanan bombalı terör saldırısı sonrası açığa alınan ve bir müddet sonra başka bir göreve atanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent ile ilgili yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısının ardından açığa alınan ve bir müddet sonra başka bir göreve atanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’un da bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenildi.
Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum