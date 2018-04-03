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Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Ulusoy gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

Ankara Garı önünde yaşanan bombalı terör saldırısı sonrası açığa alınan ve bir müddet sonra başka bir göreve atanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent ile ilgili yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ankara Garı önünde yaşanan bombalı terör saldırısı sonrası açığa alınan ve bir müddet sonra başka bir göreve atanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent ile ilgili yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısının ardından açığa alınan ve bir müddet sonra başka bir göreve atanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’un da bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenildi.

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