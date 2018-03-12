Eski asker, 9 tabanca ve 1 tüfekle yakalandı

Konya’da, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski bir askerde 9 tabancı, 1 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında Kars İl Jandarma Komutanlığında görevliyken disiplinsizlik nedeniyle TSK’dan ihraç edilen Mehmet A’nın (42) silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığına dair haber alan ekipler inceleme başlattı. Şahsın aracında, üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada, 5 adet Sig Sauer marka tabanca, 4 adet Walther marka tabanca, 1 adet Magnum marka kısa dipçikli av tüfeği, 9 adet şarjör, 89 adet tabanca mermisi, 162 adet av fişeği ele geçirildi. Şüpheli eski asker gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.