Eski Aydın Emniyet Müdür Vekili FETÖ’den hakim karşısına çıktı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması kapsamında, İzmir 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Aydın İl Emniyet Müdür vekili Suat İkan Aydın 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Yaklaşık 6 ay firar ettikten sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve 17 aydan bu yana İzmir 1 Nolu T Tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski Aydın İl Emniyet Müdür vekili Suat İkan Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık Suat İkan SEGBİS ile duruşmaya katılırken, avukatı da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Suat İkan hakkındaki iddiaları reddederek FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirtti. Hakkındaki Bylock tutanağında çelişkiler olduğunu ifade eden Suat İkan, bu tutanağın hukuken geçerli olmadığını iddia etti.

“Saf mısın sen?”

Tutuklu sanık Suat İkan oğlunun FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkisinden kapatılan Gediz Üniversitesi’ne YÖK tarafından yerleştirildiğini belirtti. Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, “Sen bu okulun FETÖ’nün olduğunu bilmiyor muydun?” sorusuna sanık Suat İkan, “Bu okulun Fethullahçıların olduğunu bilmiyordum” diye cevap verdi. Mahkeme Başkanı Ümit, sanığın bu cevabı üzerine “Sen emniyet müdürlüğü yapmış birisin, saf mısın sen, hadi sen safsın da bizi saf yerine koyma” dedi.