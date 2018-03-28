Eski Aydın Emniyet Müdür Vekili FETÖ’den hakim karşısına çıktı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması kapsamında, İzmir 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Aydın İl Emniyet Müdür vekili Suat İkan Aydın 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Yaklaşık 6 ay firar ettikten sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve 17 aydan bu yana İzmir 1 Nolu T Tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski Aydın İl Emniyet Müdür vekili Suat İkan Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık Suat İkan SEGBİS ile duruşmaya katılırken, avukatı da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Suat İkan hakkındaki iddiaları reddederek FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirtti. Hakkındaki Bylock tutanağında çelişkiler olduğunu ifade eden Suat İkan, bu tutanağın hukuken geçerli olmadığını iddia etti.
“Saf mısın sen?”
Tutuklu sanık Suat İkan oğlunun FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkisinden kapatılan Gediz Üniversitesi’ne YÖK tarafından yerleştirildiğini belirtti. Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, “Sen bu okulun FETÖ’nün olduğunu bilmiyor muydun?” sorusuna sanık Suat İkan, “Bu okulun Fethullahçıların olduğunu bilmiyordum” diye cevap verdi. Mahkeme Başkanı Ümit, sanığın bu cevabı üzerine “Sen emniyet müdürlüğü yapmış birisin, saf mısın sen, hadi sen safsın da bizi saf yerine koyma” dedi.
“Teröristin evine nasıl girildiğini bilmiyor musun”?
15 Temmuz gecesi bir düğüne katıldığını iddia eden tutuklu sanık Suat İkan evinde bulunan FETÖ/PDY’ye ait kitapların kendisinin olmadığını, arama esnasında evine konmuş olabileceğini savundu. Sanık Suat İkan’ın “Evimde arama yapıldığı esnada ben evde yoktum. Evime 7-8 kişi girmişler, evimi darmadağın etmişler” sözü üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, sanık Suat İkan’a, “Terörist olan bir adamın evine nasıl girildiğini sen bilmiyor musun ?” dedi.
İl imamına silah ruhsatı verilmiş
FETÖ/PDY’nin Aydın İl İmamı Abdülkerim K’ya can güvenliği tehlikede olmadığı halde silah ruhsatı verildiği iddiası sorulan tutuklu sanık Suat İkan, “Ben 2010 yılında ben silah ruhsattan sorumlu il müdür yardımcısıydım. Evrak bize geldi. Bu şahsın silah alması konusunda bir sakınca var mı diye ilgili kurumlara yazı yazarız. Bizde dosyasını hazırlayıp Valiye sunarız. Can güvenliği olmamasına rağmen valinin takdiri ile bu silah verilir. Bu evrakta benim imzam yoktur, sadece parafım vardır” iddiasında bulundu.
“Hocalara küfür etmişsin diye 150 bin TL istemişler”
Tutuklu sanık Suat İkan’ın savunmasını yapmasının ardından tanık beyanlarına geçildi.
Suat İkan hakkında konuşan tanıklardan R.T, İkan’ın önceden FETÖ’cü olduğunu bilmediğini sonradan öğrendiğini belirterek, “15 Temmuz darbe girişimi sonrası Suat İkan’ın FETÖ’cü olduğu basında çıktı. Böylece kendisinin FETÖ’cü olduğundan emin oldum. Bir keresinde makamına beni çağırdı. Burada bana ‘Sen hocalara küfür etmişsin, sana ceza olarak 150 bin TL vereceksin’ dedi. Bende vermedim, çocuklarımı okuldan aldım. Bu olaydan sonra hakkımda ihaleye fesat karıştırmaktan dosya açtırdı. O zaman devlet içinde çok güçlü olduklarından şikayet edemedim. Beni yargılayan hakim, savcılar FETÖ’den dolayı içerideler” dedi.
Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanık Suat İkan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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