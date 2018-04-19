Boğazından bıçaklanarak öldürülen eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın zanlıyla yaptığı görüşmelerde zaman zaman peçeteye yazarak mutabakat yaptığı öğrenildi. Görüşmelerden birinde bakanın peçeteye, “Bu parayı ödemezsem bana her şeyi yapabilir” yazdığı ortaya çıktı.

Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan boğazından bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polise teslim olan zanlı Yüksel K., gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülmüş, işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilmişti. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, ilginç bir detaya ulaştı. 2014 yılından bu yana Vuralhan’a yurt dışından iş yapma vaadiyle 650 bin dolar ve 350 bin lira veren plastik şirketi sahibi Yüksel K.’nın olay günü bakanla borcunu almak için görüşmeye geldiği öğrenildi. Konuşması sırasında bakandan borcunu istediği öğrenilen zanlının, “Bana ’Senin paranı vereceğim. Ancak yanında varsa bana 7 bin 500 lira daha vermen gerekiyor’ dedi. Bunun üzerine ben de kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum, kendime geldiğimde her yer kandı” dediği öğrenildi.