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Eski Bakan Ercan Vuralhan’ı bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı kafeteryada bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi.Fatih Sirkeci’de dün eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan kafeteryada otururken bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı kafeteryada bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Fatih Sirkeci’de dün eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan kafeteryada otururken bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Vuralhan’ı bıçaklayan zanlı Yüksel K. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bugün Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Yüksel K., adliyeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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