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Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

Fatih Sirkeci’de bıçaklanarak öldürülen Milli Savunma eski Bakanı Ercan Vuralhan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan çıkarılarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi.

Fatih Sirkeci’de bıçaklanarak öldürülen Milli Savunma eski Bakanı Ercan Vuralhan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan çıkarılarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi. Vuralhan’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu’na hiç bir yakının gelmediği görüldü.
Milli Savunma eski Bakanı Ercan Vuralhan, Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada dün öğle saatlerinde Yüksel K. isimli bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Vuralhan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından eski Bakan Vuralhan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan çıkarılarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi. Vuralhan’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu’na hiç bir yakının gelmemesi dikkat çekti.
Cenaze töreninin ise yarın öğle namazını müteakip Levent Camii’nde düzenleneceği öğrenildi.

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