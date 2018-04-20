HABER

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

Fatih Sirkeci’de eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın kafeteryada oturduğu esnada Yüksel K.

Fatih Sirkeci’de eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın kafeteryada oturduğu esnada Yüksel K. tarafından öldürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada oturduğu esnada aralarında alacak-verecek meselesi olan Yüksel K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra bıçağıyla birlikte teslim olan Yüksel K., Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda suçunu kabul eden Yüksel K. cinayeti, eski bakan Vuralhan ile aralarında alacak-verecek meselesinden ötürü işlediğini itiraf etmişti. Şubedeki işlemlerinin ardından Yüksel K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Vuralhan’ın öldürüldüğü anlara ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dehşet anları kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, eski bakan Vuralhan saldırgan Yüksel K. ile oturuyor. Bir süre sohbet ettiği görülen ikiliden Yüksel K. bir anda Vuralhan’ın üzerine atlıyor. Eline geçirdiği bıçakla Vuralhan’ın boğazını kesen saldırgan ardından ellerini havaya kaldırıyor. Olayı gören kafeteryanın çalışanları ise bir anlık şok yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Kulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısıKulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısı
Köprüde zincirleme kaza! Trafik durduKöprüde zincirleme kaza! Trafik durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.