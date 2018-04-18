Eski Bakan Vuralhan İstanbul’da öldürüldü

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih’te bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Yüksel K. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fatih Sirkeci’de yaşandı. Sirkeci’de bir kafede oturan Vuralhan, Yüksel K. isimli şüpheli tarafından bıçaklandı. Vuralhan hayatını kaybederken Yüksel K. ise yakalandı.