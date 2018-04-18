Eski Bakan Vuralhan’ı öldürdü, masada polisi bekledi

Fatih Sirkeci’de eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, Vuralhan kanlar içerisinde yerde yatarken saldırganın ise masada oturarak polise olayı anlattığı görüldü.
Fatih Sirkeci’de eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan kafeteryada otururken bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından ağır yaralanan Vuralhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı Yüksel K. ise gözaltına alındı.
Vuralhan’ın ölümüne ilişkin olayın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Vuralhan’ın kanlar içerisinde yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin Vuralhan’ı hastaneye kaldırmak için müdahalede bulunduğu görüldü. Bu sırada zanlı Yüksel K.’nın ise masada oturarak polise soğukkanlı bir şekilde olayı anlattığı görüldü.
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