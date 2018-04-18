Eski Bakan Vuralhan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi

İstanbul Fatih’teki bir kafede bıçaklı saldırı sonucu öldürülen eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, saat 14.00 sıralarında Fatih’teki bir kafede iddiaya göre Yüksel K. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Vuralhan’ın cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenaze, burada yapılacak olan incelemenin ardından, Vuralhan’ın aile yakınlarına teslim edilecek.