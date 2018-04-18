HABER

Eski bakanın cenazesini vatandaşlar taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın cenazesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın cenazesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Vuralhan’ın yakınlarından cenazeyi almaya gelen kimse olmadı. Cenazeyi araca sağlık çalışanlarının ricasıyla vatandaşlar bindirdi.
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın cenazesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Vuralhan’ın yakınlarından cenazeyi almaya gelen kimsenin olmadığı görüldü. Cenazeyi araca sağlık çalışanlarının ricasıyla vatandaşlar bindirdi. Cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

TSK duyurdu! ÖldürüldülerTSK duyurdu! Öldürüldüler
Erken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacakErken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacak
Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyorTrump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.