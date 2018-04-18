Eski bakanın cenazesini vatandaşlar taşıdı

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın cenazesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Vuralhan’ın yakınlarından cenazeyi almaya gelen kimse olmadı. Cenazeyi araca sağlık çalışanlarının ricasıyla vatandaşlar bindirdi.

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın cenazesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Vuralhan’ın yakınlarından cenazeyi almaya gelen kimsenin olmadığı görüldü. Cenazeyi araca sağlık çalışanlarının ricasıyla vatandaşlar bindirdi. Cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.