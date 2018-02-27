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Eski belediye başkanının kardeşi intihara teşebbüs etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:21 | Son Güncelleme

Adana’da eski Yüreğir Belediye Başkanının kardeşi, intihara teşebbüs etti.

Adana’da eski Yüreğir Belediye Başkanının kardeşi, intihara teşebbüs etti. Karnına tüfekle ateş eden şahıs, arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eski Yüreğir Belediye Başkanı Ömer Topçu’nun ticaretle uğraşan kardeşi Ali Topçu (55) öğlen 13.00 sıralarında evinde bulunan tüfeğiyle karnına ateş edip daha sonra iş ortağı Gani Cırık’ı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Cırık, arkadaşının evine gelip ambulansa ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Adana Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise evde inceleme yaptı.

"Psikolojik sorunları vardı"
Gani Cırık, "Psikolojik sorunlarından dolayı tüfekle kendine sıkmış. Bana telefon açtı, ‘ben kendimi vurdum çabuk gel ben ölüyorum’ dedi. Kapıyı açıp içeri girdiğimizde yaralı vaziyette yatıyordu. Psikolojik sorunları vardı işte. Sıkıntı" ifadelerini kullandı.
Topçu’nun durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenilirken uzun süredir psikolojik sorunları nedeniyle çevresine ‘kendimi öldüreceğim’ dediği iddia edildi.

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