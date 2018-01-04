Eski belediye başkanının kızına 1.2 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltı (2)

TUTUKLANDI

Elvanpazarcık Belde Belediyesi'nde zimmetine 1 milyon 200 bin lira para geçirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen muhasebe ve hesap işleri müdür vekili Hülya Şeker, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.