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Eski belediye başkanının kızına 1.2 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 11 saat önce

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Elvanpazarcık Belde Belediyesi'nde muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yaparken, geçen 7 Eylül'de açığa alınan eski belediye başkanı İsmail Şeker'in kızı Hülya Şeker, zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Elvanpazarcık Belde Belediyesi muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yapan Hülya Şeker, belediyeye ait olan banka hesaplarındaki paraların bir miktarını çeşitli tarihlerde çalışanlar aracılığıyla kendi zimmetine geçirdiği iddiasıyla geçen 7 Eylül'de açığa alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hülya Şeker, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hülya Şeker'in zimmetine geçirdiği 1 milyon 200 bin liranın 400 bin lirasını iade ettiği iddia edildi.

1994 ve 1999 yılları arasında Elvanpazarcık Belde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan İsmail Şeker'in kızı olan Hülya Şeker, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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