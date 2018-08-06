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Eski çalışanının öldürdüğü mali müşavir toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:50 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, eski çalışanı Fatih Toka (41) tarafından öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk, (53) son yolculuğuna uğurlandı.

Eski çalışanının öldürdüğü mali müşavir toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, eski çalışanı Fatih Toka (41) tarafından öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk, (53) son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde daha önce merkeze bağlı köy olan Alınca Mahallesi'ndeki Oğuz Erentürk'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Daha önce Oğuz Erentürk'ün yanında çalışan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) özel güvenlik görevlisi Fatih Toka, çiftlik evi bahçesinde tüfekle Oğuz Erentürk'ü sırtından vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.
Öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk için öğlen Odunpazarı ilçesindeki Alaaddin Camii'nde tören düzenlendi. Bekar olan Erentürk'ün cenaze törenine yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Erentürk, götürüldüğü Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Oğuz Erentürk'ü öldürdükten sonra intihar eden özel güvenlik görevlisi Fatih Toka'nın cenazesinin ise yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldüğü öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

Eski çalışanının öldürdüğü mali müşavir toprağa verildiEski çalışanının öldürdüğü mali müşavir toprağa verildiEski çalışanının öldürdüğü mali müşavir toprağa verildiEski çalışanının öldürdüğü mali müşavir toprağa verildi

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