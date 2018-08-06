Eski çalışanının öldürdüğü mali müşavir toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, eski çalışanı Fatih Toka (41) tarafından öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk, (53) son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde daha önce merkeze bağlı köy olan Alınca Mahallesi'ndeki Oğuz Erentürk'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Daha önce Oğuz Erentürk'ün yanında çalışan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) özel güvenlik görevlisi Fatih Toka, çiftlik evi bahçesinde tüfekle Oğuz Erentürk'ü sırtından vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.
Öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk için öğlen Odunpazarı ilçesindeki Alaaddin Camii'nde tören düzenlendi. Bekar olan Erentürk'ün cenaze törenine yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Erentürk, götürüldüğü Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Oğuz Erentürk'ü öldürdükten sonra intihar eden özel güvenlik görevlisi Fatih Toka'nın cenazesinin ise yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldüğü öğrenildi.
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit
Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!
İtalya'da büyük patlama, yaralılar var
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Kan donduran iddia: Bir hayalete aşığım ve ondan çocuk istiyorum
Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum