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Eski damatlarının öldürdüğü amca- yeğen yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 23:55 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta eski damatları Alaaddin Çiftçi (44) tarafından av tüfeği ile öldürülen Mehmet Ölübey (38) ile amcası Atilla Ölübey (51) yan yana toprağa verildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta eski damatları Alaaddin Çiftçi (44) tarafından av tüfeği ile öldürülen Mehmet Ölübey (38) ile amcası Atilla Ölübey (51) yan yana toprağa verildi. Mehmet Ölübey'den geriye ise öldürülmeden bir gün önce kızının düğününde oynarken çekilen görüntüler kaldı.

Dün akşam merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Alaaddin Çiftçi, iddiaya göre 17 yıl önce boşandığı eşi Dürdane Ölübey'in erkek kardeşi Mehmet Ölübey ve amcası Atilla Ölübey ile tartıştı. tartışmanın büyümesi üzerine Çiftçi, av tüfeği ile amca yeğene ateş etti. Hastaneye götürülen Atilla Ölübey ile yeğeni Mehmet Ölübey doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Alaaddin Çiftçi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiftçi, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Atilla Ölübey ile Mehmet Ölübey'in cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Amca- yeğenin cenazeleri ilk olarak Şerefoğlu Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Atilla Ölübey ile yeğeni Mehmet Ölübey mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

BİR GÜN ÖNCE KIZINI EVLENDİRMİŞ

Ablasının eski eşi tarafından öldürülen Mehmet Ölübey'in olaydan bir gün önce kızını evlendirdiği ortaya çıktı. Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşayan Mehmet Ölübey'den geriye kızının düğününde oynarken kaydedilen görüntüler kaldı.

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