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Eski dekan FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 10:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.

Eski dekan FETÖ'den tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, kapatılan Melikşah Vakıf Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Zonguldak'ta saklandığı evde, polis ekiplerince yakalandı. Kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen Şen, Kayseri'ye getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte finans sağlamak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Murat Şen, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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