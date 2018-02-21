Eski DÜ Rektörü Saraç tahliye edildi

Diyarbakır’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticisi olmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır, haklarında adli kontrol kararı verilerek tahliye edildi.

FETÖ/PDY’nin Diyarbakır’daki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuklu sanık eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır ile tutuksuz sanıklar Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici’nin yargılanmasına devam edildi. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu Saraç ve Sır ile avukatları katıldı.

Savunmaların ardından mütalaasını veren savcı, tutuklu sanıklar Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır’ın üzerlerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumu gözetilerek tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise, Saraç ve Sır’ın yüklenen suçun vasfı, delil durumu, suçun vasfının lehe değişme ihtimali, tutuklulukta kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış oluşu, sanıkların delillere sirayet etme imkanının bulunması, tutuklama ile sağlanmak istenen amacın adli kontrol ile sağlanabileceğini gözetilerek, adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verdi. Saraç ve Sır hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.