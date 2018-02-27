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Eski emniyet müdürü FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 17:07 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcısı ikinci sınıf emniyet müdürü Mustafa P.

Antalya’da FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcısı ikinci sınıf emniyet müdürü Mustafa P. ile bir polis memuru tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takip yaptığı şüphelilere yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında eski Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcılığı yapan ikinci sınıf emniyet müdürü Mustafa P.’nin de olduğu 1 emniyet amiri, 1 komiser ve 1 polis memuru gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Eski emniyet müdürü Mustafa P. ile polis memuru tutuklanırken, emniyet amiri ile komiser adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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