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Eski emniyet müdürü Sadık Keskin, FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

KARAMAN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.    İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine yürüten 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin,  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminin ardından başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edildi.

KARAMAN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine yürüten 2'nci sınıf emniyet müdürü Sadık Keskin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminin ardından başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edildi. Örgütün, emniyet genel müdürlüğü yapılanmasının üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı ileri sürülen eski emniyet müdürü, hakkında çıkan yakalama kararının ardından gözaltına alındı. Keskin, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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