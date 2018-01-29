Eski Emniyet Müdürüne FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Emniyet Müdürü İsmail Ugsuz'a 7,5 yıl hapi cezası verildi. Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmada ise emekli polis memuru Ramazan Gümüş de 7,5 yıl hapse mahkum edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan eski 4'ncü Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Ugsuz'un yargılanmasına Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu İsmail Ugsuz, avukatı ve yakınları katıldı. Duruşmada son savunması alınan Ugsuz 18 aydır tutuklu bulunduğunu ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Ugsuz, "Açığa alınma nedenim Kozanlı Ömer kod isimli şahsı aramam gösterildi. Kendisiyle araç sigortam için görüştüm. Kendisini tanımam, bilmem. Hakkımdaki ByLock iddiası tamamen bir kördüğüm olmuş durumdadır. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Örgüt, 5 yaşındaki oğlumu bile fişlemiş. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Örgüt üyesi değilim. Tahliyemi ve evime gitmeyi istiyorum" dedi.