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Eski Emniyet Müdürüne FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 18:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Emniyet Müdürü İsmail Ugsuz'a 7,5 yıl hapi cezası verildi. Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmada ise emekli polis memuru Ramazan Gümüş de 7,5 yıl hapse mahkum edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan eski 4'ncü Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Ugsuz'un yargılanmasına Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu İsmail Ugsuz, avukatı ve yakınları katıldı. Duruşmada son savunması alınan Ugsuz 18 aydır tutuklu bulunduğunu ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Ugsuz, "Açığa alınma nedenim Kozanlı Ömer kod isimli şahsı aramam gösterildi. Kendisiyle araç sigortam için görüştüm. Kendisini tanımam, bilmem. Hakkımdaki ByLock iddiası tamamen bir kördüğüm olmuş durumdadır. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Örgüt, 5 yaşındaki oğlumu bile fişlemiş. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Örgüt üyesi değilim. Tahliyemi ve evime gitmeyi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ugsuz'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Ugsuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

EMEKLİ POLİSE DE 7,5 YIL

Aynı mahkemedeki diğer karar duruşmalarında da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu emekli polis Ramazan Gümüş, tutuksuz sanıklar Mehmet Dursun, Figen Dursun, avukatları ve yakınları katıldı. Mahkemede son kez savunma yapan Gümüş "1992 yılında polis oldum. 24 yıl boyunca şerefle mesleğimi sürdürdüm. Darbecileri kınıyorum. Böyle bir suçtan yargılanmak onurumu incitmiştir. Ben cezaevine girince ailem ciddi şekilde mağdur olmuştur. ByLock programını kullanmadım. Bank Asya hesabımı 2014 yılında kapattırmıştım. Örgüt üyeliğini kabul etmiyorum. 17,5 aydır tutukluyum, suçsuzum. Vatanıma 24 yıl şerefimle hizmet ettim, emekli oldum. Emekliliğimin tadını çıkaramadım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Ramazan Gümüş'e 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak Gümüş tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanıklardan eski polis Mehmet Dursun'a 2,5 yıl, eşi Figen Dursun'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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