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Eski emniyet müdürünü, hafıza kartı ele verdi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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