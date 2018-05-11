Eski emniyet müdürünü, hafıza kartı ele verdi

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - FETÖ/PDY'nin üst düzey bir imamından ele geçirilen hafıza kartının içerisinde ismi bulunması nedeniyle gözaltına alınan eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün üst düzey bir imamının evinde örgüte ait belgelerin yer aldığı bir SD kart ele geçirildi. Emniyetin yaptığı çalışma sonrasında deşifre edilen hafıza kartının içerisinde FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki polislerin 'kırmızı', 'mavi' ve 'sarı' olarak renklere göre sınıflandırdığı, ayrıca farklı harf ve rakamla fişlediği tespit edildi. FETÖ'nün örgüte yakın olanları 'kırmızı' listede topladığının anlaşılmasının ardından, listede olan polisler açığa alınırken, bir kısmı da ihraç edildi. Tespit edilen emniyet yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 3 Mayıs tarihinde yapılan operasyon ile 9 polis gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik ile eski polis memuru H.K., bugün adliyeye sevk edildi. 2010 ve 2012 yılları arasında Samsun İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hulusi Çelik, 2012 ve 2014 yılları arasında ise Kocaeli'de görev yapmıştı. Hulusi Çelik 21 Nisan 2015 tarihinde resen emekli edilmişti.
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