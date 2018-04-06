Eski Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alınan eski Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz gözaltına alındı.
Hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan eski Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz’ın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kararınca gözaltına alınarak Erzurum’a götürüldüğü öğrenildi.
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