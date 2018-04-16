Eski Erzincan vali yardımcısı FETÖ’den tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta açığa alınan eski Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanırken, Hamur Kaymakamı A.İ.Ç. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan eski Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ile Ağrı’nın Hamur ilçesi Kaymakamı A.İ.Ç., Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Yapılan sorgu işlemlerinin akabinde Erzurum Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Yaşar Kemal Yılmaz, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Hamur Kaymakamı A.İ.Ç. ise, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan karakolda imza atmak şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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