Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın: “Ben, ‘Öldü’ diye gazete manşetlerinde yer almak istemiyorum”

Sancaktepe’de boşandığı eşini, aldığı uzaklaştırma kararının bitişinin üçüncü gününde bıçakla yaralayan eski kocanın 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada söz alan mağdur kadın, “Ben, ‘Öldü’ diye gazete manşetlerinde yer almak istemiyorum” dedi.

Sancaktepe’de eski eşi Z.Y.’yi, aldığı uzaklaştırma kararının bitişinin üçüncü gününde yüzünden bıçakla yaralayan sanık Cengiz Ç.’nin “silahla kasten basit yaralama”, “silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “zincirleme silahla tehdit” suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cengiz Ç. cezaevinden getirilirken, mağdur Z.Y. ile avukatları da salonda hazır bulundu. Sadece konuşmak istediğini savundu

Duruşmada savunma yapan sanık Cengiz Ç., müştekinin eski eşi olduğunu belirterek, “Ben cezaevindeyken çıkmama kısa bir süre kala kendisi benden boşanmak istediğini söyledi. Ben de kendisiyle ayrıntılı olarak konuşmak istedim ama bana hep olumsuz cevap verdi. Ben de sahte bir medya hesabı açarak kendisiyle konuşmaya başladım. Olay günü bana Samandıra tesislerine geldiğini söyledi, ben de gittim. Kendisini serviste buldum ve konuşmak istediğimi söyledim” dedi.

Otobüsten inerek konuşmaya başladıklarını söyleyen sanık, “Ben kendisine, ‘sana ve kendime zarar gelmesinden korkuyorum, gel tekrar deneyelim’ dedim. Kendisi olumsuz cevap vererek kalabalığa doğru yürümeye başladı, ‘imdat elinde bıçak var’ diye bağırdı. İnsanların bana müdahale etmesi üzerine korkarak oradan kaçmaya başladım” şeklinde konuştu.

Bıçağı metroda bulduğunu söyledi

Hakimin, ‘Neden cebinde bıçakla gittin’ sorusu üzerine sanık, bıçağı metroda bulduğunu iddia ederek, “Bıçağı güvenlik görevlisine verdim. O da, ‘Ben ne yapayım bu bıçağı, al sende kalsın’ dedi. Ben de cebime koyarak Samandıra tesislerine gittim” dedi. “‘Sakın bağırma, seni öldürürüm’ dedi”

Müşteki Z.Y. beyanında, sanığın kendisini sürekli tehdit ettiğini belirterek, “Olay günü Samandıra tesislerinde serviste olduğum sırada birinin eliyle omzuma dokunduğunu hissettim. Dönüp baktığımda Cengiz olduğunu anladım. Bana, ‘Sakın bağırma, seni öldürürüm’ dedi. Ben kabul etmedim. Servisin içerisinde fazla insan olmadığından dolayı korkarak aşağıya indim, tekrar konuşmak istedi” dedi. “Bıçakladıktan sonra sürükledi”

“Konuşmayı kabul etmeyince ‘Bu sefer seni öldürürüm, seni kimse elimden alamaz. İnsanlar gelene kadar çoktan ölmüş olursun’ dedi. Ben, ‘Beni kurtarın’ diye bağırdım” diyen müşteki, “Daha sonra beni boynumdan kavrayarak, ‘Seni şah damarından keserek öldürürüm’ dedi. Bu esnada cebinden çıkardığı bıçağı yüz bölgeme rastgele savurdu. Beni bıçakladıktan sonra kaçmaya çalışırken beni de sürükledi. O esnada servisten aşağıya düştüm” ifadelerini kullandı.