Eski eşine hakaret eden kadına, 3 gün hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 2 yıl önce boşandığı Hüseyin Ö.'ye hakarette bulunup, rahatsız ettiği gerekçesiyle Aile Mahkemesi tarafından hakkında tedbir kararı alınan Emine G.'ye (44) ), 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine muhalefet' suçundan 3 gün hapis cezası verildi.
Merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde oturan Emine G., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yıllık eşi Hüseyin Ö.'den 2 yıl önce boşandı. Daha sonra çift arasında 9 yaşındaki kızlarının görülmesi konusunda tartışmalar yaşanmaya başladı. Emine G. iddiaya göre, tartışmalar sırasında Hüseyin Ö.'ye hakarette bulunup, tehdit etti. Bunun üzerine Hüseyin Ö., Emine G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa 6'ncı Aile Mahkemesi, Emine G. hakkında, 'Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı kapsamında, eski eşine ve kızına yaklaşmaması yönünde karar verdi.
İki ay önce kızını görmek için gittiği okula mahkeme kararı kapsamında alınmayan Emine G., burada karşılaştığı eski eşi ile tartıştı. Hüseyin Ö., iddiaya göre, Emine G.'nin kendisine yönelik tehdit ve hakaretlerini cep telefonu ile görüntüleyip polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine, Bursa 6'ncı Aile Mahkemesi, Emine G.'ye, 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine muhalefet' suçundan 3 günlük 'zorlama' hapsi verdi.
Kararın kendisine tebliğ edilmesi sonucu ne yapacağını öğrenmek için Bursa Adliyesi'ne gelen Emine G., kendisine şiddet uyguladığı için boşandığı eski eşinin gerçekleri söylemediğini, kızını kendisine göstermediğini ileri sürdü. Emine G., "Çocuğumu görmem suç mu? Ben bir anneyim, o benim canım. Adalet istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Emine G., karara itiraz ettiğini kaydetti.
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!
'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!
Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular
PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız
Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
Olmaz dediler oldu: Xiaomi artık en iyilerden biri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum