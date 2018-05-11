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Eski eşine nafaka için tartıştığı yeni eşini öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Erol Karahan (31), iddiaya göre, eski eşine ödeyeceği 10 bin liralık birikmiş nafaka yüzünden çıkan tartışmada, 2 yıl önce evlendiği Ayşe Karahan'ı (41) tüfekle öldürüp, yaşamına son verdi.

Eski eşine nafaka için tartıştığı yeni eşini öldürüp, intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Erol Karahan (31), iddiaya göre, eski eşine ödeyeceği 10 bin liralık birikmiş nafaka yüzünden çıkan tartışmada, 2 yıl önce evlendiği Ayşe Karahan'ı (41) tüfekle öldürüp, yaşamına son verdi.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Fatih Mahallesi 1939 Sokak'ta meydana geldi. Bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde işçi olarak çalışan Erol Karahan, 2 yıl önce kendisinden 10 yaş büyük Ayşe Karahan ile ikinci evliliğini yaptı. İddiaya göre Erol Karahan, boşandığı eşine ödeyeceği 10 bin liralık birikmiş nafaka yüzünden yeni eşi Ayşe Karahan ile tartıştı. Tartışmanın ardından Erol Karahan, yakınlarına cep telefonundan 'Hakkınızı helal edin' mesajı gönderdi. Karahan, gönderdiği mesajın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle önce eşi Ayşe Karahan'ı uzandığı koltukta başından vurdu, ardından da kendi başına doğrulttuğu silahın tetiğini çekti.
Erol Karahan'dan gelen mesajın ardından yakınları ne olduğunu anlamak için telefonla aramalarına rağmen açan olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftin yaşadığı evin kapısını kırarak açan ekipler, Ayşe Karahan ile eşi Erol Karahan'ın kanlar içindeki cesetlerini buldu.
Olay yerindeki incelemelerin ardından, ölenlerin cesetleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eski eşine nafaka için tartıştığı yeni eşini öldürüp, intihar ettiEski eşine nafaka için tartıştığı yeni eşini öldürüp, intihar ettiEski eşine nafaka için tartıştığı yeni eşini öldürüp, intihar ettiEski eşine nafaka için tartıştığı yeni eşini öldürüp, intihar etti

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