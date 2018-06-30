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Eski eşine tecavüzden beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

ERZURUM'da eski eşi S.O.'ya (31) tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Ö.A.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da eski eşi S.O.'ya (31) tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Ö.A. (32) mağdurun rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat etti.
Erzurum'da yaşayan S.O., 14 Nisan 2016'da polise başvurarak, eski eşi Ö.A.'nın yanında M.Y. ile birlikte 12 Nisan günü saat 22.00 sıralarında evine geldiğini söyledi. Ö.A. ile bir süre mutfakta yalnız kaldıklarını belirten S.O., eski eşinin burada ağzını kapattığını, bileklerini tutarak kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Tecavüz sırasında bağırdığını, ancak M.Y.'nin müdahalede bulunmadığını öne süren S.O., eski eşi ve arkadaşından şikayetçi oldu. S.O., tecavüz sonrası Ö.A.'nın yeni eşine ve kardeşine de tecavüze uğradığı yönünde mesaj attı.
Şikayet üzerine Ö.A. ve arkadaşı M.Y. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ö.A.'nın 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12, 'geceleyin birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan ise 4,5 olmak üzere 16,5 yıla kadar hapsi istendi. M.Y. hakkında ise 'suçu bildirmeme' ve 'geceleyin birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 5,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. S.O.'nun pantolonundan alınan meni örneğinin Ö.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Eve gittiklerini kabul eden Ö.A., "M. ile evde oturduğumuz sırada S. el işareti yaparak beni çağırdı. Bir süre yalnız kaldık. Tecavüz etmedim" dedi.
Davanın 3'üncü celsesinde tutuksuz sanıklar Ö.A. ve M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, Ö.A.'nın avukatı Alparslan Başlıcan, S.O.'nun olayı tamamen kurguladığını savundu. Avukat Başlıcan, "S.O. müvekkilimin evliliğini bozdurup tekrar kendisi ile evlenme amacındadır. S.O., müvekkilimin yeni eşine ve kardeşine sözde tecavüz sonrası mesajlar yazmış. Tecavüze uğrayan bir kişinin bu kadar rahat davranması mümkün değil" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Ö.A.'nın mağdurun rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatini kararlaştırdı. İki sanık, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan, M.Y. ayrıca 'suçu bildirmemek'ten de beraat etti.

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