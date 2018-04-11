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Eski eşini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşandığı eşi Üsküdar Kulaksız'ı (40), çocukları uykudayken kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Mürşit Sam (46), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski eşini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, boşandığı eşi Üsküdar Kulaksız'ı (40), çocukları uykudayken kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Mürşit Sam (46), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 6 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 22 Sokak'ta meydana geldi. Mürşit Sam, bir süre önce kendisinden boşanıp, 3 çocuğuyla yaşamaya başlayan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde okuyan Üsküdar Kulaksız ile konuşmak için evine gitti. Eski eşinin konuşma isteğini önce kabul etmeyen Kulaksız, çocuklarının uyanmaması için Sam'ın eve girmesine izin verdi. Sam, evdeki tartışma sırasında Üsküdar Kulaksız'ı kabloyla boğarak öldürdü, ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.
Eve gelen ekiplerce gözaltına alınan Sam, tutuklandı. Sam hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mürşit Sam, öldürülen Üsküdar Kulaksız'ın ailesi ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşma savcısı geçen duruşma verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek sanığın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya yönelik son sözü sorulan sanık Sam, “Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Eski eşim ve çocuklarımla birlikte aynı evde yaşadığım sabittir. Ben üzerime atılı suçu işlerken hangi psikolojide olduğumun dikkate alınmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti karar için verilen aranın ardından sanık Sam'ı boşandığı eşini kasten öldürmesinden dolayı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Eski eşini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis

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