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Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Ercan Ç.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Ercan Ç. (39) boşandığı eşi Derya Ş.'yi (39) sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Derya Ş. hastaneye kaldırılırken, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Rafet Paşa Mahallesi 5180 Sokak'ta meydana geldi. Bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ercan Ç., boşandığı eşi Derya Ş.'ye, bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla sokak ortasında bıçakla saldırdı, ardından yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Derya Ş.'yi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Derya Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheli Ercan Ç. ise Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Çamdibi Polis Merkezi'ne götürülen Ercen Ç., buradan çıkartılırken, "Ben sadece namusumu temizledim" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, Ercan Ç.'nin yanındaki bıçağı çıkarıp aniden eski eşine saldırdığı, Derya Ş.'nin ve yanındaki kadının engel olmaya çalıştığı görüldü.

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