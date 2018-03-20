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Eski eşini vuran zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:39 | Son Güncelleme

İnegöl’de aynı evde beraber yaşadığı 5 aylık hamile eski eşi Merve P.’yi (27) elinden silahı almak isterken yanlışlıkla vuran Hüseyin P.

Eski eşini vuran zanlı tutuklandı

İnegöl’de aynı evde beraber yaşadığı 5 aylık hamile eski eşi Merve P.’yi (27) elinden silahı almak isterken yanlışlıkla vuran Hüseyin P. (36) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, İnegöl İlçesi Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşadıkları öğrenilen eski eşi 5 aylık hamile Merve P. ile Hüseyin B. arasında genç kadının birlikte dışarı çıkıp gezmek istemesi üzerine tartışma çıktı. Merve P’nin talebini reddeden Hüseyin P, bir süre dışarı çıktıktan sonra tekrar eve geldi. Evde otururken Hüseyin P’nin silahını alan kadın, silahı kendisine doğrulttu. Hüseyin P, kadının elindeki silahı almak isterken silah bir anda ateş aldı. Merve P’nin yanağından giren kurşun kafasının arkasından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan kadını kucağına alarak daireden çıkan Hüseyin P, alt komşularından yardım istedi. Ağır yaralanan kadına, ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulansta yapılırken, Merve P. İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda 5 aylık hamile olduğu tespit edilen ve durumu ciddiyetini koruyan genç kadın buradan da ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin P. ise apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı. Hüseyin P. de ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Tedavisinin ardından kendine gelen Hüseyin P’nin, "Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca, ben de silahı almak isterken bir anda ateş aldı" dediği öğrenildi.
Gözaltındaki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşini vuran zanlı tutuklandı

Eski eşini vuran zanlı tutuklandı

Eski eşini vuran zanlı tutuklandı

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