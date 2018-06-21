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Eski eşinin öldürdüğü Döne, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 ay önce boşandığı eski eşi Erkan T. (34) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Döne Aksu (28), toprağa verildi.

Eski eşinin öldürdüğü Döne, toprağa verildi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 ay önce boşandığı eski eşi Erkan T. (34) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Döne Aksu (28), toprağa verildi. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Erkan T. ise yakalanamadı.
Olay, dün saat 07.00 sıralarında, kırsal Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçı Erkan T., 1 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, 1 çocuğunun annesi Döne Aksu ile yeniden bir araya gelme konusunu konuşmak için evine gitti. Ancak Aksu'nun kendisiyle görüşmek istememesi üzerine Erkan T., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti. Aksu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı Erkan T. ise halen yakalanamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Aksu'nun cenazesi için bugün İbrahimci Camii'nde ikindide tören düzenlendi. Cenaze törenine ölen kadının babası Musa Aksu ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Aksu, kılınan cenaze namazının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Eski eşinin öldürdüğü Döne, toprağa verildiEski eşinin öldürdüğü Döne, toprağa verildiEski eşinin öldürdüğü Döne, toprağa verildiEski eşinin öldürdüğü Döne, toprağa verildi

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