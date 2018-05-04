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Eski eşinin üzerine kızgın yağ döken kadına 20 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

ADANA'da, birlikte yaşadığı eski eşi Ayhan Akdemir'in (43) üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Emine Sayar (41), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski eşinin üzerine kızgın yağ döken kadına 20 yıl hapis

ADANA, (DHA)- ADANA'da, birlikte yaşadığı eski eşi Ayhan Akdemir'in (43) üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Emine Sayar (41), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 29 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Emine Sayar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıktan sonra birlikte yaşamayı sürdürdüğü Ayhan Akdemir ile sabah kahvaltı sırasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Sayar, Akdemir'in üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla da başına birkaç kez vurdu. Kendini korumaya çalışan Ayhan Akdemir de Emine Sayar'a vurmaya çalıştı. Başından 3 darbe alan Akdemir, kendisini tuvalete kilitleyip polisi ararken, Sayar kaçtı. Eve polislerle birlikte gelen sağlık görevlileri, yüzü kan içinde kalan ve vücudunda yanıklar oluşan Ayhan Akdemir'i ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tedaviye alınan Ayhan Akdemir'in şikâyeti üzerine Emine Sayar, evinin bulunduğu sokakta yakalanıp, gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sayar, olay günü cep telefonunu karıştırdığı için eski eşine çok kızdığını söyledi. Sayar, "Çok sinirlendiğim için öfkemi kontrol edemedim. Ocaktaki kızgın yağı alıp, başına döktüm. Canı yanınca bana saldırdı. Mutfağa kaçtım. Kendimi savunmak için tezgâhta duran satırı aldım. 'Yaklaşma, vururum' diye bağırdım. Üzerime gelmeye devam edince elimdeki satırı birkaç kez sallayıp kaçtım" dedi.
'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Emine Sayar, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hâkim karşısına çıktı. Sayar, son savunmasında, eski eşiyle olay günü nafaka yüzünden tartıştıklarını söyledi. Sayar, "Mutfaktan bıçak alıp geldi. Bıçak sallayıp beni itti, saçımı çekti. Kendimi korumak için bir şeylerle vurdum. Kavga sırasında ocaktaki sıcak su ve kızgın yağ ikimizin de üzerine döküldü. Ben de yaralandım, kavga sırasında satırla vurmuş olabilirim. Kendimi korumak istedim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Emine Sayar'ı boşandığı eşini 'öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra cezayı, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıla indirdi.

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Eski eşinin üzerine kızgın yağ döken kadına 20 yıl hapisEski eşinin üzerine kızgın yağ döken kadına 20 yıl hapisEski eşinin üzerine kızgın yağ döken kadına 20 yıl hapisEski eşinin üzerine kızgın yağ döken kadına 20 yıl hapis

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