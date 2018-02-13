Eski eşinin vurduğu kadın öldü

Adana’da eski eşinin vurduğu kadın kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç (47) bir süre anlaşamayarak boşandı. Demirci eski eşiyle barışmak istedi. Ancak eşi barışmak istemeyince kadını sokak ortasında kalbinden vurup, sonra kendi kalbine pompalı tüfekle sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ambulanslarla kadın özel bir hastaneye Demirci ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Demirci’nin tedavisi ise devam ediyor.