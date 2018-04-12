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Eski FETÖ yurdunun çatısı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Isparta’da eskiden FETÖ tarafından erkek yurdu olarak kullanılan binanın çatı kısmında yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Tren Garı alt kısmında bulunan FETÖ/PDY’nin eski erkek öğrenci yurdu olan ve darbe girişiminin ardından kapatılan binanın çatı kısmında saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Isparta’da eskiden FETÖ tarafından erkek yurdu olarak kullanılan binanın çatı kısmında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Tren Garı alt kısmında bulunan FETÖ/PDY’nin eski erkek öğrenci yurdu olan ve darbe girişiminin ardından kapatılan binanın çatı kısmında saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçlerinin çevre güvenliği aldığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yangını söndürerek, kontrol altına aldı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, daha önce de birçok kez yanan binada maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan inceleme sonunda netlik kazanacak.

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