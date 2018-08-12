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Eski genel sekreter, İrlanda'da kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) eski Genel Sekreteri İsmail Hakkı Karataş (71), tatil için eşi Gülseren Karataş ile birlikte gittiği İrlanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eski genel sekreter, İrlanda'da kalp krizinden öldü

İZMİR, (DHA) - DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) eski Genel Sekreteri İsmail Hakkı Karataş (71), tatil için eşi Gülseren Karataş ile birlikte gittiği İrlanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İsmail Hakkı Karataş'ın cenazesi, uçakla İzmir'e getirildi.
DEÜ'nün eski genel sekreteri İsmail Hakkı Karataş, tatil yapmak için eşi Gülseren Karataş (65) ile birlikte İrlanda'ya gitti. İrlanda'nın Wexford şehrinden 8 Ağustos Çarşamba günü Dublin'e doğru otobüs ile seyahat ettikleri sırada kalp krizi geçiren İsmail Hakkı Karataş, hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karataş'ın cenazesi, uçakla İzmir'e getirildi. Karataş için yarın Balçova Uğur Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Karataş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Yelki köy mezarlığında toprağa verilecek.
İsmail Hakkı Karataş, 1992- 2001 yıllarında, DEÜ'de genel sekreterlik görevini yürüttü. Öğretim görevlisi olan Karataş, 2001 yılında emekliye ayrıldı. İzmir'de 2005'te organize edilen spor organizasyonu 'Universiade'da insan kaynakları direktörü olarak görev yapan İsmail Hakkı Karataş'ın, Serhan Karataş isminde oğlu var.

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Eski genel sekreter, İrlanda'da kalp krizinden öldüEski genel sekreter, İrlanda'da kalp krizinden öldü

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