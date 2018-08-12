Eski genel sekreter, İrlanda'da kalp krizinden öldü

İZMİR, (DHA) - DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) eski Genel Sekreteri İsmail Hakkı Karataş (71), tatil için eşi Gülseren Karataş ile birlikte gittiği İrlanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İsmail Hakkı Karataş'ın cenazesi, uçakla İzmir'e getirildi.
DEÜ'nün eski genel sekreteri İsmail Hakkı Karataş, tatil yapmak için eşi Gülseren Karataş (65) ile birlikte İrlanda'ya gitti. İrlanda'nın Wexford şehrinden 8 Ağustos Çarşamba günü Dublin'e doğru otobüs ile seyahat ettikleri sırada kalp krizi geçiren İsmail Hakkı Karataş, hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karataş'ın cenazesi, uçakla İzmir'e getirildi. Karataş için yarın Balçova Uğur Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Karataş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Yelki köy mezarlığında toprağa verilecek.
İsmail Hakkı Karataş, 1992- 2001 yıllarında, DEÜ'de genel sekreterlik görevini yürüttü. Öğretim görevlisi olan Karataş, 2001 yılında emekliye ayrıldı. İzmir'de 2005'te organize edilen spor organizasyonu 'Universiade'da insan kaynakları direktörü olarak görev yapan İsmail Hakkı Karataş'ın, Serhan Karataş isminde oğlu var.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum