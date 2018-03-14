Eski hakim Mustafa Başer’in eşi Rabia Başer’e 7 yıl 6 ay hapis

Fetullah Gülen’in talimatıyla birçok kişinin tahliyesine karar veren eski hakim ve FETÖ hükümlüsü Mustafa Başer’in eşi Rabia Başer “silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Eski hakim ve FETÖ hükümlüsü Mustafa Başer’in eşi Rabia Başer “silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rabia Başer cezaevinden getirilirken, sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan Başer, suçlamaları reddetti. Sanığın avukatı ise, müvekkilinin ihraç edilmeden önce 1’inci sınıf hakim olduğunu belirterek, hakkındaki yargılamanın Yargıtay’da yapılması gerektiğini belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Başer’i “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Başer’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Başer, kararın açıklanmasının ardından, “Allah büyük, sağ olun. Yanlış bir şey yapmadım, vicdanım çok rahat” dedi.