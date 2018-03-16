IHAAW153456-ASA/16-03-2018
- Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tuğluk’a 10 yıl hapis cezası verildi.
16.03.2018 15:34:56 TSI
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