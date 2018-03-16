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Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tuğluk’a 10 yıl hapis cezası verildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:41 | Son Güncelleme

IHAAW153456-ASA/16-03-2018 - Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. 16.03.2018 15:34:56 TSI NNNN

IHAAW153456-ASA/16-03-2018

- Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tuğluk’a 10 yıl hapis cezası verildi.

16.03.2018 15:34:56 TSI
NNNN

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