Eski iş ortaklarının tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, iddiaya göre iki eski ortak arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Vural (36), eski ortağı S.U. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Olay, saat 18.45 saatlerinde Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Horsana Çayırında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işiyle uğraştıkları öğrenilen eski ortaklar Deniz Vural ile S.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.U., yanında bulundurduğu tabancayla Deniz Vural'ı vurarak öldürdü. S.U, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz Vural'ın öldüğünü belirlerken, polis de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
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