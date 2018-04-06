Eski Katalan lider Puigdemont, hapishaneden ayrıldı

Eski Katalan Lider Carles Puigdemont, 75 bin euro kefalet bedelini ödeyerek hapishaneden ayrıldı.
Eski Katalan Lider Carles Puigdemont, Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Neumünster Cezaevi’nden kefaletini ödeyerek ayrıldı. Cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Puigdemont, diyalog çağrısında bulundu. Puigdemont İspanya hükümeti yetkililerinden bugüne kadar sadece “baskıcı cevap” aldıklarını ifade etti.
Dünyadaki tüm destekçilerine teşekkür eden eski Katalan lider, "Bizim mücadelemiz sadece özerklik için değil, demokrasi içindir” diyerek, "siyasi tutuklular" olarak nitelendirdiği İspanya’da tutulan diğer Katalan ayrılıkçıların da derhal serbest bırakılmasını istedi.
Almanya’da Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesinin hakkında şartlı tahliye kararı verdiği Puigdemont, 75 bin euro kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakıldı. Carles Puigdemont, Almanya’da tutuksuz olarak yargılanacak.
Carles Puigdemont İspanya tarafından Avrupa genelinde çıkartılan yakalama emri doğrultusunda 25 Mart’ta Danimarka’dan Almanya’ya giriş yaptığı esnada gözaltına alınarak Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde Neumünster cezaevine konulmuştu.
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