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Eski Katalan lider Puigdemont kefaletle serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 21:01 | Son Güncelleme

Almanya’da gözaltına alınan eski Katalan lider Carles Puigdemont, Schleswig-Holstein Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından denetimli olarak serbest bırakıldı.Eski Katalan lider Carles Puigdemont 75 bin Euro kefaletle Schleswig-Holstein Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından denetimli olarak serbest bırakıldı.

Almanya’da gözaltına alınan eski Katalan lider Carles Puigdemont, Schleswig-Holstein Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından denetimli olarak serbest bırakıldı.
Eski Katalan lider Carles Puigdemont 75 bin Euro kefaletle Schleswig-Holstein Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından denetimli olarak serbest bırakıldı. Schleswig-Holstein eyaleti Yüksek Bölge Mahkemesi bir iade emri çıkarmış olsa da durumun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, işlediği suçu halkı ayaklanmaya teşebbüs suçu devlete ve kanunlara karşı sadık kalmadığına çevrildiği için Puigdemont, kefaletle denetimli olarak serbest bırakıldı. Carles Puigdemont Almanya’da tutuksuz olarak yargılanacak.
Carles Puigdemont İspanya tarafından Avrupa genelinde çıkartılan yakalama emri doğrultusunda 25 Mart’ta Danimarka’dan Almanya’ya giriş yaptığı esnada tutuklanarak Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde Neumünster cezaevinde gözaltına alınmıştı.

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