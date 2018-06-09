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Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Konya'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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