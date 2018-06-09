Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü

Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Selçuklu ilçesinde Çetin Dakım (33), tüfekle ate ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaraladı, yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) öldürdü. Gözaltına alınan Dakım, aynı zamanda amcasının oğlu olan Gökhan Dakım'ı eşiyle boşanmasından sorumlu tuttuğu için saldırıyı düzenlediğini, ölen Sinan Ünlü'yü ise tanımadığını söyledi.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, kargocu arkadaşı Sinan Ünlü ile başka yerde alkol aldıktan sonra araçla gazinolar bölgesine geldi. Bu sırada aynı bölgede bulunan Çetin Dakım, aracından tüfeğini alıp, amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi Gökhan Dakım ile Sinan Ünlü'ye doğru ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Sinan Ünlü'nün sırt ve karın bölgesine, Gökhan Dakım'ın ise karnı ve bacağına isabet etti. Yaralanan iki arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sinan Ünlü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren Gökhan Dakım'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan Çetin Dakım, suç aleti tüfekle birlikte merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi'nde araç içerisinde yakalandı.

BOŞANMADAN KAYINBİRADERİNİ SORUMLU TUTMUŞ

Emniyete götürülen Çetin Dakım, ifadesinde, "Gökhan benim kuzenim olur. Onun kız kardeşiyle evliydim. Bir yıl önce eşimle boşandık. Boşanmadan dolayı Gökhan'ı sorumlu tuttum. Aramızda husumet başladı. Sabah da Gökhan'ı orada gördüm. Aracımda bulunan tüfekle ateş ettim. Hedefim Gökhan'dı. Ölen Sinan'ı daha önceden tanımıyorum" dedi.

Çetin Dakım'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.