HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde Çetin Dakım (33), tüfekle ate ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaraladı, yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) öldürdü.

Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Selçuklu ilçesinde Çetin Dakım (33), tüfekle ate ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaraladı, yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) öldürdü. Gözaltına alınan Dakım, aynı zamanda amcasının oğlu olan Gökhan Dakım'ı eşiyle boşanmasından sorumlu tuttuğu için saldırıyı düzenlediğini, ölen Sinan Ünlü'yü ise tanımadığını söyledi. Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, kargocu arkadaşı Sinan Ünlü ile başka yerde alkol aldıktan sonra araçla gazinolar bölgesine geldi. Bu sırada aynı bölgede bulunan Çetin Dakım, aracından tüfeğini alıp, amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi Gökhan Dakım ile Sinan Ünlü'ye doğru ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Sinan Ünlü'nün sırt ve karın bölgesine, Gökhan Dakım'ın ise karnı ve bacağına isabet etti. Yaralanan iki arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sinan Ünlü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren Gökhan Dakım'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan Çetin Dakım, suç aleti tüfekle birlikte merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi'nde araç içerisinde yakalandı. BOŞANMADAN KAYINBİRADERİNİ SORUMLU TUTMUŞ Emniyete götürülen Çetin Dakım, ifadesinde, "Gökhan benim kuzenim olur. Onun kız kardeşiyle evliydim. Bir yıl önce eşimle boşandık. Boşanmadan dolayı Gökhan'ı sorumlu tuttum. Aramızda husumet başladı. Sabah da Gökhan'ı orada gördüm. Aracımda bulunan tüfekle ateş ettim. Hedefim Gökhan'dı. Ölen Sinan'ı daha önceden tanımıyorum" dedi. Çetin Dakım'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Mengen'de 2 ev, alev alev yandıMengen'de 2 ev, alev alev yandı
Ümraniye'de korku dolu anlar kameradaÜmraniye'de korku dolu anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.