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Eski kayınpederini, boşandığı eşini evde istemediği için öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, eski kayınpederi İsmail Ulutaş'ı öldüren Burhan Soyluçiçek, polise teslim oldu.

Eski kayınpederini, boşandığı eşini evde istemediği için öldürmüş

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, eski kayınpederi İsmail Ulutaş'ı öldüren Burhan Soyluçiçek, polise teslim oldu. Soyluçiçek, İsmail Ulutaş'ı, birkaç gün önce boşandığı Dilek Ulutaş'ı evde istemediği için öldürdüğünü, eşi ve eski kayınvalidesinin yaralandığını ise sonradan öğrendiğini söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan Soyluçiçek, birkaç gün önce boşandığı 2 çocuk annesi Dilek Ulutaş'ın (26) babasının evine gitti. Burada Soyluçiçek ile eski kayınpederi İsmail Ulutaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Burhan Soyluçiçek, 8 el ateş etti. İsmail Ulutaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Dilek Ulutaş ile annesi Fatma Ulutaş ise bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Olayın ardından kaçan Burhan Soyluçiçek, gece saatlerinde Çayırova'da polis merkezine gelerek teslim oldu. Burhan Soyluçiçek ifadesinde, geçen günlerde boşandığı eşi Dilek'in, babası evde kalmasını istemeyince konuşmaya gittiğini bu nedenle olayın yaşandığını söylediği belirtildi. Boşandığı Dilek Ulutaş ve eski kayınvalidesinin yaralandığını ise sonradan öğrendiğini ileri sürdü.
Adliyeye sevk edilen Burhan Soyluçiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Eski kayınpederini, boşandığı eşini evde istemediği için öldürmüşEski kayınpederini, boşandığı eşini evde istemediği için öldürmüşEski kayınpederini, boşandığı eşini evde istemediği için öldürmüş

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